Психолог раскрыла, в каком возрасте женщинам больше не нужны мужчины

Природой заложена взаимосвязь между интимной близостью и продолжением рода. Поэтому женщины на подсознательном уровне чувствуют, что при первых признаках стресса, отсутствия безопасности, неуверенности в завтрашнем дне нужно отстраниться от секса. И только если дама полна уверенности в себе, ощущает полную финансовую стабильность, знает, что дети сыты, довольны, счастливы, обеспечены, может сохранить влечение до 80 лет.

На первый взгляд всё это кажется фригидным. Особенно учитывая, что эмоциональная неопределённость подстерегает женщин примерно с 30 лет. Если же придерживаться эмоциональной стабильности, здорового и активного образа жизни, можно смело рассчитывать на продолжение сексуальных контактов минимум до 65 лет. По крайней мере, физиологически это возможно Юлия Солис Психолог, психотерапевт

Прямая взаимосвязь между женским либидо и неудовлетворённостью жизнью определяет, в каком возрасте представительница прекрасной половины человечества перестаёт нуждаться в мужчине. Точную цифру принято считать условной, особенно учитывая, что дамы нечасто распространяются об отсутствии сексуальной жизни.

Учитывая условия и качество жизни, психическая фригидность может наступить и в 25, и в 35, и после 50. Хотя скрыть отсутствие секса практически невозможно — из-за внешних проявлений Юлия Солис Психолог, психотерапевт

Как распознать женщину, в жизни которой нет секса? Цветущая дама с блестящими глазами превращается в часто неухоженную, обречённую, неинтересную особу. Мужчины чувствуют на подсознательном уровне, что с интимом у неё дела плохи, и стараются избегать не то что флирта — простого общения. Самые распространённые причины, по которым женщина выбирает быть одинокой, — это разочарование, боль, предательство, обман, утрата веры в отношения, в мужчин, да и в любовь.

Нередко женщина становится эмоционально равнодушной, необщительной, замкнутой из-за страха быть отвергнутой. Это проявление детских травм во взрослой жизни. Фото © Shutterstock

Самые расхожие травмы детства проявляются и во взрослой жизни. Страх быть отвергнутой, покинутой, брошенной, обманутой ведёт к тому, что женщина становится эмоционально равнодушной, нередко замкнутой и необщительной. Это, в свою очередь, приводит к внутреннему состоянию одиночества, даже если круг общения у дамы немаленький.

Сложно выйти из "ракушки" молодым одиноким мамам — у них нет времени на свидания, флирт. В результате они выбирают жить ради счастья детей. Ну а наследники со временем взрослеют и стараются вырваться из-под такой гиперопеки и контроля. Для женщин это становится очередным ударом, который активирует старую травму.

Женщина, у которой в анамнезе сразу несколько разводов, вполне может принять решение больше не строить отношений. И тогда становится более открытой для случайных сексуальных контактов без обязательств. Она перестаёт воспринимать мужчин как спутников жизни, рыцарей, защитников и надёжную опору. В таких случаях у женщины преобладает желание пожить для себя. Особенно после замужества, рождения и воспитания детей, когда времени заботиться о себе совсем не было.

Кстати, и брать на себя ответственность за нового избранника тоже не хочется. Тем более, по статистике, у мужчин средних лет уже много хронических болезней. Именно поэтому женщина 45–50+ выбирает жизнь со свободным графиком: часто путешествовать, в основном с подругами, с походами в рестораны и эмоционально спокойными вечерами и ночами Юлия Солис Психолог, психотерапевт

При этом дама не пренебрегает случайным сексом "для здоровья", и это хорошим образом влияет на её внешний вид. Снижение же сексуальной активности ведёт к тому, что взгляд потухает, становится уставшим, а ещё к безразличию при общении с противоположным полом, отсутствию искренней улыбки, морщинкам выше верхней губы. Женщина, которая давно забыла про интим, носит мешковатую одежду, не красится, не делает маникюр, запустила волосы и в целом неухоженная.

Всё это приводит к тому, что женщина выглядит намного старше своего возраста, и это связано с внутренним состоянием, которое отражается снаружи. Ведь связь с мужчиной для дамы — это не только половой контакт. Это духовная близость, забота, комплименты. Сексуально активная женщина всегда ведёт себя иначе с противоположным полом, в её гардеробе будут откровенные наряды, красивое нижнее белье. Женщинам нужна любовь, без неё они быстро вянут и стареют Юлия Солис Психолог, психотерапевт

Можно долго спорить о физиологическом возрасте, но нельзя отрицать наличие проблемы в современном обществе и выборе многих женщин отказаться от близости с мужчинами, подчеркнула Юлия Солис. В США и Европе дамы, переживающие подобные эмоциональные травмы, проходят терапию у психотерапевтов и психологов.