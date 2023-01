Реакция Траволты, Версаче и других звёзд на смерть единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Жизнь единственной наследницы певца и актёра Элвиса Пресли Лизы Мари была нелёгкой. Отца она потеряла в возрасте девяти лет, а уже в 13 подсела на наркотики. После долго искала себя и в 2003-м выпустила первый альбом To Whom It May Concern. Пластинка заняла 5-е место в чарте альбомов Billboard 200 и тем летом стала "золотой" на американском рынке. Впоследствии артистка записала ещё два альбома — Now What (2005) и Storm & Grace (2012).