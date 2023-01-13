Реакция Траволты, Версаче и других звёзд на смерть единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Жизнь единственной наследницы певца и актёра Элвиса Пресли Лизы Мари была нелёгкой. Отца она потеряла в возрасте девяти лет, а уже в 13 подсела на наркотики. После долго искала себя и в 2003-м выпустила первый альбом To Whom It May Concern. Пластинка заняла 5-е место в чарте альбомов Billboard 200 и тем летом стала "золотой" на американском рынке. Впоследствии артистка записала ещё два альбома — Now What (2005) и Storm & Grace (2012).

Параллельно с попытками взойти на музыкальный олимп Лиза Мари пробовала наладить личную жизнь. Пресли четырежды была замужем, в том числе за суперзвездой Майклом Джексоном и актёром Николасом Кейджем, но семейного счастья так и не обрела. В первом браке с Дэнни Кио она родила двух детей — дочь Райли Кио и сына Бенджамина Сторма. В 2008-м 40-летняя Лиза Мари вновь стала мамой — на свет появились девочки-близняшки Харпер и Финли.

В 2020-м в жизни Пресли произошла трагедия — единственный сын покончил с собой. Позже она признавалась, что оставаться на земле ей помогают дочери. "Я живу ради моих девочек. Я продолжаю, потому что сын ясно дал понять в свои последние минуты, что первостепенно он думал о младших сёстрах и заботе о них. Он просто обожал их, а они его", — писала Лиза Мари.

Американская певица Лиза Мари Пресли и её мать Присцилла Пресли (на заднем плане), 2022 год. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Семейная трагедия подкосила здоровье исполнительницы. 10 января в Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую певица посетила вместе с матерью Присцилой. Тогда-то журналисты и заподозрили неладное — походка Лизы была неустойчивой, ей нужна была поддержка. 12 января у Пресли остановилось сердце, медикам удалось его перезапустить. Звёздную пациентку госпитализировали, но спустя несколько часов она умерла в больнице. Вот как на смерть Лизы Мари Пресли отреагировали коллеги по шоу-бизнесу.

Лиза, малышка, мне так жаль. Я буду скучать по тебе, но я знаю, что увидимся снова. Моя любовь и сердце с Райли, Присциллой, Харпер и Финли Джон Траволта Актёр

Есть разбитое сердце и есть горе. Это такая печаль, что не передать. Пожалуйста, помолитесь за её семью и детей в это трудное время. Я действительно не могу найти слов, чтобы выразить, насколько это тяжело Уильям Патрик Корган Рок-музыкант, лидер групп The Smashing Pumpkins и Zwan

У меня разбито сердце из-за кончины Лизы Мари Пресли. У Лизы была непростая жизнь, хотя некоторые могут думать иначе. Пусть она покоится с миром, вместе с сыном и отцом. Я молюсь о её маме Присцилле и трёх её дочерях, Райли, Финли и Харпер Лиа Мари Ремини Актриса

На сердце слишком тяжело для слов... 💔😥 Линда Томпсон Актриса, поэт-песенник

Я никогда не забуду времени, проведённого вместе. Твои красота и доброта сияли так ярко. Покойся с миром, Лиза Мари. Мы тебя никогда не забудем 🖤 Донателла Версаче Дизайнер