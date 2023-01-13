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13 января, 08:55

Реакция Траволты, Версаче и других звёзд на смерть единственной дочери Элвиса Пресли Лизы Мари

Известие о смерти единственной дочери короля рок-н-ролла Элвиса Пресли просто взорвало соцсети. Ведь буквально пару дней назад Лиза Мари вместе с матерью блистала на "Золотом глобусе"...

<p>Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss</p>

Обложка © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Жизнь единственной наследницы певца и актёра Элвиса Пресли Лизы Мари была нелёгкой. Отца она потеряла в возрасте девяти лет, а уже в 13 подсела на наркотики. После долго искала себя и в 2003-м выпустила первый альбом To Whom It May Concern. Пластинка заняла 5-е место в чарте альбомов Billboard 200 и тем летом стала "золотой" на американском рынке. Впоследствии артистка записала ещё два альбома — Now What (2005) и Storm & Grace (2012).

Параллельно с попытками взойти на музыкальный олимп Лиза Мари пробовала наладить личную жизнь. Пресли четырежды была замужем, в том числе за суперзвездой Майклом Джексоном и актёром Николасом Кейджем, но семейного счастья так и не обрела. В первом браке с Дэнни Кио она родила двух детей — дочь Райли Кио и сына Бенджамина Сторма. В 2008-м 40-летняя Лиза Мари вновь стала мамой — на свет появились девочки-близняшки Харпер и Финли.

В 2020-м в жизни Пресли произошла трагедия — единственный сын покончил с собой. Позже она признавалась, что оставаться на земле ей помогают дочери. "Я живу ради моих девочек. Я продолжаю, потому что сын ясно дал понять в свои последние минуты, что первостепенно он думал о младших сёстрах и заботе о них. Он просто обожал их, а они его", — писала Лиза Мари.

Американская певица Лиза Мари Пресли и её мать Присцилла Пресли (на заднем плане), 2022 год. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Американская певица Лиза Мари Пресли и её мать Присцилла Пресли (на заднем плане), 2022 год. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Семейная трагедия подкосила здоровье исполнительницы. 10 января в Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую певица посетила вместе с матерью Присцилой. Тогда-то журналисты и заподозрили неладное — походка Лизы была неустойчивой, ей нужна была поддержка. 12 января у Пресли остановилось сердце, медикам удалось его перезапустить. Звёздную пациентку госпитализировали, но спустя несколько часов она умерла в больнице. Вот как на смерть Лизы Мари Пресли отреагировали коллеги по шоу-бизнесу.

Лиза, малышка, мне так жаль. Я буду скучать по тебе, но я знаю, что увидимся снова. Моя любовь и сердце с Райли, Присциллой, Харпер и Финли

Джон Траволта

Актёр

<p>Лиза, малышка, мне так жаль. Я буду скучать по тебе, но я знаю, что увидимся снова. Моя любовь и сердце с Райли, Присциллой, Харпер и Финли</p>
<p>Лиза, малышка, мне так жаль. Я буду скучать по тебе, но я знаю, что увидимся снова. Моя любовь и сердце с Райли, Присциллой, Харпер и Финли</p>

Есть разбитое сердце и есть горе. Это такая печаль, что не передать. Пожалуйста, помолитесь за её семью и детей в это трудное время. Я действительно не могу найти слов, чтобы выразить, насколько это тяжело

Уильям Патрик Корган

Рок-музыкант, лидер групп The Smashing Pumpkins и Zwan

<p>Есть разбитое сердце и есть горе. Это такая печаль, что не передать. Пожалуйста, помолитесь за её семью и детей в это трудное время. Я действительно не могу найти слов, чтобы выразить, насколько это тяжело</p>
<p>Есть разбитое сердце и есть горе. Это такая печаль, что не передать. Пожалуйста, помолитесь за её семью и детей в это трудное время. Я действительно не могу найти слов, чтобы выразить, насколько это тяжело</p>

У меня разбито сердце из-за кончины Лизы Мари Пресли. У Лизы была непростая жизнь, хотя некоторые могут думать иначе. Пусть она покоится с миром, вместе с сыном и отцом. Я молюсь о её маме Присцилле и трёх её дочерях, Райли, Финли и Харпер

Лиа Мари Ремини

Актриса

<p>У меня разбито сердце из-за кончины Лизы Мари Пресли. У Лизы была непростая жизнь, хотя некоторые могут думать иначе. Пусть она покоится с миром, вместе с сыном и отцом. Я молюсь о её маме Присцилле и трёх её дочерях, Райли, Финли и Харпер</p>
<p>У меня разбито сердце из-за кончины Лизы Мари Пресли. У Лизы была непростая жизнь, хотя некоторые могут думать иначе. Пусть она покоится с миром, вместе с сыном и отцом. Я молюсь о её маме Присцилле и трёх её дочерях, Райли, Финли и Харпер</p>

На сердце слишком тяжело для слов... 💔😥

Линда Томпсон

Актриса, поэт-песенник

<p>На сердце слишком тяжело для слов... 💔😥</p>
<p>На сердце слишком тяжело для слов... 💔😥</p>

Я никогда не забуду времени, проведённого вместе. Твои красота и доброта сияли так ярко. Покойся с миром, Лиза Мари. Мы тебя никогда не забудем 🖤

Донателла Версаче

Дизайнер

<p>Я никогда не забуду времени, проведённого вместе. Твои красота и доброта сияли так ярко. Покойся с миром, Лиза Мари. Мы тебя никогда не забудем 🖤</p>
<p>Я никогда не забуду времени, проведённого вместе. Твои красота и доброта сияли так ярко. Покойся с миром, Лиза Мари. Мы тебя никогда не забудем 🖤</p>

Так грустно, что мы потеряли ещё одну яркую звезду в лице Лизы Мари Пресли. Мои соболезнования её близким и многочисленным поклонникам

Октавия Спенсер

Актриса

<p>Так грустно, что мы потеряли ещё одну яркую звезду в лице Лизы Мари Пресли. Мои соболезнования её близким и многочисленным поклонникам</p>
<p>Так грустно, что мы потеряли ещё одну яркую звезду в лице Лизы Мари Пресли. Мои соболезнования её близким и многочисленным поклонникам</p>
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