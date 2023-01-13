10 фото будней мастеров ремонта техники, от которых вы схватитесь за живот от смеха

"Получается, iMac не поддерживает Windows (с англ. — "окна"), но поддерживать двери он может", — BateauSai.

Фото © Reddit / BateauSai

"Я ехал на заказ целый час, чтобы увидеть ЭТО", — fUnderdog.

Фото © Reddit / fUnderdog

"Клиенты сказали: "Он вдруг перестал включаться", — katushenciya.

Фото © Reddit / katushenciya

"Интересно, какая история за этим стоит", — FinishedToxicity.

Фото © Reddit / FinishedToxicity

"Мама сказала, что однажды шнур ударил её током, когда она воткнула адаптер в сеть", — GeroX13.

Фото © Reddit / GeroX13

"Проехал тысячу км, чтобы починить пять совершенно новых компьютеров, которые работали "медленно по странным причинам". Странные причины — то, что владельцы не убрали пенопласт из корпусов", — crippledchameleon.

Фото © Reddit / crippledchameleon

"Фотографию сделал не я, но, боже...", — Gooberg_.

Фото © Reddit / Gooberg_

"Телевизор моей бабушки после того, как клинеры почистили его неизвестным средством (что-то пошло не так)", — EiZenHoweLL.

Фото © Reddit / EiZenHoweLL

"Мой ноут почему-то не работает", — seebarmur.

Фото © Reddit / seebarmur

"Прямо представляю, как электрик установил всё это и говорит: "Ну да, всё в порядке", — gnarley_quinn.