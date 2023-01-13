10 фото будней мастеров ремонта техники, от которых вы схватитесь за живот от смеха
Ремонт техники — та ещё работёнка. По долгу службы специалисты становятся свидетелями такого, что мурашки на спине начинают бегать по кругу. Собрали 10 кадров, которые точно вас рассмешат.
"Получается, iMac не поддерживает Windows (с англ. — "окна"), но поддерживать двери он может", — BateauSai.
Фото © Reddit / BateauSai
"Я ехал на заказ целый час, чтобы увидеть ЭТО", — fUnderdog.
Фото © Reddit / fUnderdog
"Клиенты сказали: "Он вдруг перестал включаться", — katushenciya.
Фото © Reddit / katushenciya
"Интересно, какая история за этим стоит", — FinishedToxicity.
Фото © Reddit / FinishedToxicity
"Мама сказала, что однажды шнур ударил её током, когда она воткнула адаптер в сеть", — GeroX13.
Фото © Reddit / GeroX13
"Проехал тысячу км, чтобы починить пять совершенно новых компьютеров, которые работали "медленно по странным причинам". Странные причины — то, что владельцы не убрали пенопласт из корпусов", — crippledchameleon.
Фото © Reddit / crippledchameleon
"Фотографию сделал не я, но, боже...", — Gooberg_.
Фото © Reddit / Gooberg_
"Телевизор моей бабушки после того, как клинеры почистили его неизвестным средством (что-то пошло не так)", — EiZenHoweLL.
Фото © Reddit / EiZenHoweLL
"Мой ноут почему-то не работает", — seebarmur.
Фото © Reddit / seebarmur
"Прямо представляю, как электрик установил всё это и говорит: "Ну да, всё в порядке", — gnarley_quinn.
Фото © Reddit / gnarley_quinn
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Reddit / Gooberg_, FinishedToxicity