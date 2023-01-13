"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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13 января, 07:55

10 фото будней мастеров ремонта техники, от которых вы схватитесь за живот от смеха

Ремонт техники — та ещё работёнка. По долгу службы специалисты становятся свидетелями такого, что мурашки на спине начинают бегать по кругу. Собрали 10 кадров, которые точно вас рассмешат.

"Получается, iMac не поддерживает Windows (с англ. — "окна"), но поддерживать двери он может", — BateauSai.

Фото © Reddit / BateauSai

Фото © Reddit / BateauSai

"Я ехал на заказ целый час, чтобы увидеть ЭТО", — fUnderdog.

Фото © Reddit / fUnderdog

Фото © Reddit / fUnderdog

"Клиенты сказали: "Он вдруг перестал включаться", — katushenciya.

Фото © Reddit / katushenciya

Фото © Reddit / katushenciya

"Интересно, какая история за этим стоит", — FinishedToxicity.

Фото © Reddit / FinishedToxicity

Фото © Reddit / FinishedToxicity

"Мама сказала, что однажды шнур ударил её током, когда она воткнула адаптер в сеть", — GeroX13.

Фото © Reddit / GeroX13

Фото © Reddit / GeroX13

"Проехал тысячу км, чтобы починить пять совершенно новых компьютеров, которые работали "медленно по странным причинам". Странные причины — то, что владельцы не убрали пенопласт из корпусов", — crippledchameleon.

Фото © Reddit / crippledchameleon

Фото © Reddit / crippledchameleon

"Фотографию сделал не я, но, боже...", — Gooberg_.

Фото © Reddit / Gooberg_

Фото © Reddit / Gooberg_

"Телевизор моей бабушки после того, как клинеры почистили его неизвестным средством (что-то пошло не так)", — EiZenHoweLL.

Фото © Reddit / EiZenHoweLL

Фото © Reddit / EiZenHoweLL

"Мой ноут почему-то не работает", — seebarmur.

Фото © Reddit / seebarmur

Фото © Reddit / seebarmur

"Прямо представляю, как электрик установил всё это и говорит: "Ну да, всё в порядке", — gnarley_quinn.

Фото © Reddit / gnarley_quinn

Фото © Reddit / gnarley_quinn

10 фото работ ремонтников, которых лучше не пускать в дом ни под каким предлогом

10 фото работ ремонтников, которых лучше не пускать в дом ни под каким предлогом

Обложка ©

Reddit / Gooberg_, FinishedToxicity

Сергей Трофимов

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