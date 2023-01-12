Что принесёт неделя с 16 по 22 января каждому знаку зодиака: Рунический прогноз

В руническом прогнозе от Игоря Вечерского на неделю с 16 по 22 января 2023-го знаки зодиака узнают, кто столкнётся с трудностями в личных отношениях, кому придётся замедлиться и кто может рассчитывать на удачу и везение.

Рунический гороскоп для Овна на 16–22 января 2023 года

Овнам на неделе с 16 по 22 января 2023 года следует заняться личным развитием и взаимодействием с окружающими. Фото © Freepik

Знак зодиака Овен: Эваз, Манназ и перевёрнутая Райдо советуют неделю с 16 по 22 января 2023-го посвятить налаживанию взаимоотношений с окружающими людьми, установить более плотные контакты. Также следует разрешить проблемы, которые наблюдаются в сфере взаимоотношений, и построить дальнейшие планы. Третья неделя первого месяца года как нельзя лучше подойдёт для личного развития и взаимодействия с окружающими.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 16–22 января 2023-го

Тельцам в третью неделю января нужно доверять интуиции и не совершать никаких резких действий. Фото © Freepik

Знак зодиака Телец: Лагуз, Эваз и Наутиз рекомендуют вам не совершать каких-то резких действий и следовать зову интуиции. Самое время увидеть недостаток возможностей, компенсировать его и отсутствие каких-либо ресурсов. Это можно сделать через способность избегать сложностей и налаживать пути получения результата с помощью оптимизации действий.

Рунический гороскоп для Близнецов на 16–22 января 2023-го

Близнецы на неделе с 16 по 22 января 2023-го вполне могут начать эффективное дело, которое в дальнейшем будет только развиваться. Фото © Freepik

Знак зодиака Близнецы: Гебо, Кено и Феху говорят об отличных возможностях начать на неделе с 16 по 22 января какое-либо эффективное дело и развивать его в дальнейших периодах. Это время, которое поможет качественно использовать имеющиеся ресурс и финансовые средства и реализовать ваши планы. В этот период можно заложить основы для дальнейших действий.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 16–22 января 2023 года

Сейчас не время для Раков начинать новые дела, но можно подвести итог определённого жизненного периода и сформировать потенциал для принятия дальнейших решений. Фото © Freepik

Знак зодиака Рак: Йера, Иса и перевёрнутая Райдо говорят о хорошем периоде, в котором вы увидите результат действий. На неделе с 16 по 22 января вы сможете подвести итог определённого периода жизни и сформировать потенциал для принятия дальнейших решений. Это время, в которое не рекомендуется начинать новые дела. При этом будет создан очень эффективный баланс возможности для реализации текущих забот и тех, что стремятся к своему финалу.

Рунический гороскоп для Льва на 16–22 января 2023-го

Львы в третью неделю января 2023 года смогут столкнуться с тайнами в личных отношениях. Фото © Freepik

Знак зодиака Лев: перевёрнутая Перто, перевёрнутый Альгиз и Манназ говорят о том, что в ваших личных отношениях могут открыться какие-то тайны. И вообще сфера взаимоотношений может быть подвержена различного рода угрозам, и поэтому на предстоящей неделе она потребует вашего участия для нормализации. Не упустите момент, когда отношения могут ухудшиться, используйте это время, чтобы разобраться в существующих процессах. Если зададитесь вопросом, почему именно могут произойти такие события, откроете для себя много полезной информации.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 16–22 января 2023 г.

Девы в период с 16 по 22 января 2023 года смогут реализовать планы, которые долго строили и никак не могли подступиться к выполнению. Фото © Freepik

Знак зодиака Дева: Эйваз, Перто и Лагуз говорят о времени перемен, которое открывает для вас возможности в изменении того, чем вы сейчас занимаетесь. Неделя с 16 по 22 января 2023-го поможет вам серьёзным образом внести коррективы там, где они давно требовались. Это период, в который вы сможете реализовать те планы, что строили достаточно долго. Если вы намеревались что-либо изменить в жизни, следующая неделя подойдёт как нельзя кстати. Используйте возможности в полной мере, не останавливайтесь на достигнутом.

Рунический гороскоп для Весов на неделю с 16 по 22 января 2023 года

Весам на неделе с 16 по 22 января 2023-го нужно взять паузу и оценить свои силы и возможности. Фото © Freepik

Знак зодиака Весы: перевёрнутый Турисаз, перевёрнутый Ансуз и перевёрнутая Райдо говорят о том, что неплохо бы сейчас взять паузу и верным образом оценить возможности. Если существуют проблемы, которые требуют решения, на неделе с 16 по 22 января будут силы на то, чтобы всё преодолеть. В этот период вы вполне сконцентрируете внутренние силы и начнёте разбираться с давними сложностями, что мешают вам сдвинуться с определённой точки развития. Это время поможет вам удачно выйти из сложных ситуаций, сформировавшихся в прошлом.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 16–22 января 2023-го

Скорпионы могут задать верное направление для своего дальнейшего развития, что в отдалённой перспективе поможет преуспеть. Фото © Freepik

Знак зодиака Скорпион: Иса, Йера и перевёрнутый Эваз советуют вам строить далеко идущие планы, особенно во всём, что касается сферы работы, бизнеса. Период с 16 по 22 января 2023 года удачным образом сможет сконцентрировать вашу творческую энергию, направленную в сферу принятия решений, связанную с благосостоянием и успехом. Наступающая неделя поможет вам задать верное направление для дальнейшего развития и в отдалённой перспективе преуспеть.

Рунический гороскоп для Стрельца на 16.01–22.01 2023 года

Стрельцам в третью неделю января нужно обратить внимание на свою жизнь и необходимость всестороннего контроля за текущими процессами. Фото © Freepik

Знак зодиака Стрелец: Иса, перевёрнутая Кено и перевёрнутый Ансуз говорят о том, что существует явный недостаток верной и правдивой информации, которая необходима для принятия правильного решения. Поэтому обратите внимание на свою жизнь, на необходимость всестороннего контроля и управления всеми текущими процессами. Эти факторы могут стать достаточно важными и привести вас к тому результату, который вы сами заложите. Следующая неделя — время, требующее от вас концентрации сил и полной ответственности за свои действия.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 16–22 января 2023-го

Козерогам на неделе 16–22 января 2023 года придётся интеллектуально поработать. Фото © Freepik

Знак зодиака Козерог: перевёрнутый Эваз, Йера и Эйваз говорят о возможности различных конфликтов, особенно эти склоки могут быть связаны с окружением, с которым вы имеете общие жизненные цели. 16–22 января 2023-го — период, который может оказаться важным для того, чтобы сформировать верный потенциал взаимодействия сил в вашей как личной жизни, так и различных объединениях для достижения какой-либо цели. Поэтому на следующей неделе от вас потребуется высокий уровень интеллектуальной работы — есть куча возможностей в плане осознания истинных мотивов действий и правильности сделанных выводов.

Рунический гороскоп для Водолея на 16.01–22.01 2023 года

Водолеям на неделе с 16 по 22 января 2023 года стоит завершить предыдущие дела и оценить новые потенциалы. Фото © Freepik

Знак зодиака Водолей: Отал, Ингуз и Дагаз говорят о большом потенциале сил, который кроется сейчас в вашей жизни и позволяет заложить основы, создать важные инвестиции, суметь сформировать нужный мощный потенциал. Для того, чтобы во взаимодействии этих возможностей вы достигали целей в порядке очерёдности. Однако руны указывают и на необходимость завершения предыдущих этапов и раскрытие новых потенциалов: ваши возможности больше, чем кажется на первый взгляд.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 16–22 января 2023-го

Рыбы на неделе с 16 по 22 января 2023 года могут заняться налаживанием личной жизни. Фото © Freepik