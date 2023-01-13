Какие блюда нужно обязательно поставить на стол в старый Новый год, чтобы привлечь удачу
Экстрасенс Антон Мамон раскрыл Лайфу, что готовить на старый Новый год. А ещё предупредил, чего не стоит делать в ночь с 13 на 14 января, чтобы не отвернуть от себя символы 2023-го — Кота и Кролика.
Что приготовить на старый Новый год – 2023, чтобы сопутствовала удача, — в материале Лайф.ру. Обложка © Shutterstock
В магической среде принято шутить, что старый Новый год даёт второй шанс загадать желание — тем, кому не удалось это с первого раза, в ночь на 1 января. Отчасти так и есть, заявил в беседе с Лайфом экстрасенс Антон Мамон. Специалист отметил, что благоприятного эффекта можно достичь, пусть энергии в ночь с 13 на 14 января даже близко не на том же уровне, что две недели назад. Дело в том, что в старый Новый год суеты в разы меньше. Этим обстоятельством нужно воспользоваться, чтобы накрыть стол не просто красивый, но правильный.
Это подарит вам расположение символов года и дополнительно зарядит хорошим настроением. 2023-й — год Кролика, но не только! Равноценным символом и покровителем также является Кот. Исходя из этого обстоятельства можно сделать несколько важных выводов
Во-первых, среди праздничных яств должна соблюдаться гармония: блюд без мяса должно быть не меньше, чем мясных. Овощи, фрукты, даже злаки — всё это можно превратить во вкусное, полезное, а главное, правильное угощение, которым обязательно соблазнится Кролик.
Во-вторых, поскольку Кот, хоть и домашнее животное, относится к отряду хищных, его нужно обязательно уважить питательными лакомствами! Идеально подойдут блюда с рыбой (тут вам доступно широчайшее разнообразие), а также из мяса птицы (курица, утка, индейка).
Стоит ли упоминать, что ни при каком условии нельзя подавать к столу крольчатину? Думаю, это вы и сами прекрасно знаете!
Третья рекомендация — не готовить слишком много и не переедать! Кролик и Кот — животные подвижные, лёгкие и не склонные к обжорству. Людям есть чему у них поучиться, заметил Мамон.
Ранее Лайф писал про шесть несчастливых продуктов, которых не должно быть на новогоднем столе.
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