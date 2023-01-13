Какие блюда нужно обязательно поставить на стол в старый Новый год, чтобы привлечь удачу

В магической среде принято шутить, что старый Новый год даёт второй шанс загадать желание — тем, кому не удалось это с первого раза, в ночь на 1 января. Отчасти так и есть, заявил в беседе с Лайфом экстрасенс Антон Мамон. Специалист отметил, что благоприятного эффекта можно достичь, пусть энергии в ночь с 13 на 14 января даже близко не на том же уровне, что две недели назад. Дело в том, что в старый Новый год суеты в разы меньше. Этим обстоятельством нужно воспользоваться, чтобы накрыть стол не просто красивый, но правильный.