Опытные туристы обозначили 7 культовых мест по всему миру, которые вас только разочаруют

Анталья, Турция

Фото © Shutterstock

"Некогда красивый древний город, убитый огромным количеством ловушек для туристов. Пока я был в Анталье, мне постоянно казалось, что меня обворуют. В магазинах, кафе или ресторанах — где угодно. Не говоря уже о куче уродливых зданий для привлечения туристов", — optimalg.

Лос-Анджелес

Фото © Shutterstock

"Там много чего интересного, но, чтобы всё осмотреть, у вас уйдёт целая вечность. По воспоминаниям, почти всё время в ЛА я провёл на дорогах в пробках. Остальная часть Калифорнии, которую я видел, была великолепна, с удовольствием приехал бы туда ещё раз, но только не в Лос-Анджелес", — Kevlaars.

Монако

Фото © Shutterstock

"Я был на юге Франции и в один момент решил быстро доехать на автобусе до Монако только потому, что слышал, что это чуть ли не рай на Земле. В итоге был полностью разочарован этим местом. Там нет ничего, кроме дорогущих магазинов одежды, задранных на пустом месте цен, ужасной еды и причалов для яхт. ВООБЩЕ ничего интересного. Сложилось впечатление, что это просто городок, где сверхбогатые люди могут сидеть и упиваться богатством", — crwrd.

Пирамиды Гизы

"Это может прозвучать слишком резко, но рой агрессивных торгашей повсюду превратил это место в настоящий ад. Девушка из нашей группы попросила охранника сфотографировать её рядом с пирамидами, а тот отказал, заявив, что бесплатно ничего делать не будет. Какая там была сумма, я не помню, но когда у тебя вымогает деньги мужик с АК-47... такая себе ситуация, скажем так. Внутри самих гробниц пахло мочой. Клаустрофобам там делать нечего — проходы метра полтора в высоту, а в ширину... Ну, полтора человека вместится. <...> Очень жаль, учитывая, что я несколько месяцев ждала эту поездку", — TheTrustyCrumpet.

Лувр, "Мона Лиза"

"Самая неудовлетворительная/переоценённая туристическая достопримечательность из тех, что я могу придумать, — "Мона Лиза" в Лувре. Она довольно маленькая, а подойти ты к ней никак не сможешь: ограждения установлены за три метра от картины. Ну и тысяча путешественников, фотографирующих всё вокруг, тоже такое себе удовольствие", — ZAHANMA.

Пизанская башня

Фото © Shutterstock

"Только когда я приехал в Пизу, понял, как же переоценивают это место. Городок маленький и просто забит людьми. По крайней мере, когда я там был. Да, есть некоторые вещи, на которые можно посмотреть, но я бы точно не вернулся туда снова. Однодневной поездки было предостаточно", — KrytenLister.

Радужные горы, Перу