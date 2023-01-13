Нутрициолог рассказала, какие витамины можно найти в "Докторской" колбасе

Качественная "Докторская" колбаса, которая соответствует ГОСТу, содержит большое количество витаминов и минералов, так как с 2019 года при производстве этого продукта допускается использование только натурального сырья животного происхождения. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Марият Мухина, отметив, что изначально в 1936 году "Докторская" колбаса была создана для больных с соматическими признаками последствий перенесённого длительного голодания, но со временем требования к составу менялись.

"Натуральный животный состав продукта обеспечивает много витаминов и минералов: A, B1, B2, E, кальций, фосфор, магний, натрий, калий и железо. Самое главное — читать этикетки и выбирать колбасное изделие категории А, которое должно содержать в рецептуре массовую долю мышечной ткани свыше 60%", — отметила врач.

Мухина добавила, что на упаковке также должна быть надпись "Без мяса птицы". Кроме того, важно помнить, что все составляющие указываются в порядке убывания, поэтому в качественном продукте говядина и свинина должны быть на первом месте.

Диетолог подчеркнула, что маркетинговые уловки "Традиционная", "Премиум" и "Люкс", а также отсутствие надписи "По ГОСТу" практически означают пониженное качество. По словам нутрициолога, обращать внимание нужно на срок годности продукта, а после вскрытия упаковки съесть колбасу следует в течение 72 часов.

"Не стоит бояться в колбасе элементов хрящей, костей, соединительной ткани, так как это коллаген — строительный материал для наших связок и хрящевой ткани, полноценный животный белок. Также в колбасе отсутствуют углеводы, что прекрасно подходит для кетодиеты или для людей с нарушением углеводного обмена", — отметила Мухина.

Она добавила, что, в отличие от копчёной, в варёной колбасе нет канцерогенов, поэтому она не травмирует поджелудочную железу и печень. Однако высокое содержание жира в продукте приводит к повышению холестерина крови и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог подчеркнула, что есть "Докторскую" колбасу можно два раза в неделю по 100 граммов в первой половине дня. Такую рекомендацию она дала из-за того, что в продукте много соли. При этом тем, кто страдает от отёков, гипертонии, заболеваний почек, и вовсе следует от него отказаться и лакомиться только в праздники, например в старый Новый год.