В ЕР предложили создать "одно окно" для сбора данных от военных и тех, кто готов помогать

Необходимо создать "одно окно" для сбора информации от российских военных и тех, кто готов помогать. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на встрече с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и общественным движением "Команда 47".

Встреча была посвящена опыту работы движения, практикам по поддержке участников СВО, которые можно распространить на всю РФ, а также проблемным вопросам. По словам депутата, волонтёры неоднократно доставляли помощь на фронт и мирным жителям, поэтому знают о реальных проблемах с обеспечением военных и их семей. Многими вопросами уже занимается рабочая группа партии. Как объяснил Турчак, канал сбора информации по принципу "одного окна" касается обращений по некорректному начислению выплат, поиска мобилизованных родственников, когда они подолгу не выходят на связь, а также оказания юридической помощи.

"Такое "одно окно" нужно не только для тех, кому помощь нужна, но и для тех, кто её готов оказывать", — подчеркнул Турчак.

По его словам, многие люди готовы помогать, но не знают, на какую помощь есть запрос и куда обратиться. Так, например, волонтёры связали много носков, они могут помогать на кухне и с уборкой в госпиталях, готовы ухаживать за ранеными или заниматься с детьми мобилизованных. А "одно окно" помогло бы формировать адресный запрос на необходимую помощь, подчеркнул Турчак. Кроме того, он назвал основной задачей рабочей группы информирование руководства РФ о том, как решаются проблемы в рамках спецоперации.

"Специальная военная операция вскрыла проблемные участки, на которые раньше просто не обращали внимания. Поэтому с вашей помощью я рассчитываю, что мы точечно определим не просто, что происходит в качестве постановки проблемы, а как это решается", — отметил Турчак.