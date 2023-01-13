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13 января, 10:54

Путин объяснил, почему сегодня настолько важно поддерживать участников СВО

Путин назвал поддержку российских военных в зоне СВО ключевым моментом мотивации

Президент России Владимир Путин встретился 13 января с главой Башкирии Радием Хабировым. В ходе беседы лидер государства подчеркнул необходимость поддержки российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, не только со стороны близких, но и со стороны всей страны, включая и органы власти.

"Конечно, когда человек находится в условиях, [когда] жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека, ключевым", — заявил Путин.

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Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что все цели спецоперации на Украине остаются на повестке дня. По его словам, республики Донбасса необходимо освободить.

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LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук

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