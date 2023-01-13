Российские войска за сутки уничтожили 117 подразделений артиллерии ВСУ
За последние сутки 117 украинских подразделений артиллерии было уничтожено бойцами Вооружённых сил РФ. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах", — сказал представитель оборонного ведомства РФ.
Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили в Запорожской области несколько складов с вооружением и боеприпасами Вооружённых сил Украины.
ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев