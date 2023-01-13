Канье сыграл тайную свадьбу с подчинённой, но остался холостяком

Известный рэпер Канье Уэст тайно сыграл свадьбу с сотрудницей своего бренда Yeezy Бьянкой Сэнсори. Об этом сообщает TMZ . По данным СМИ, пара носит обручальные кольца, однако их брак не зарегистрирован официально, так что по документам бывший муж Ким Кардашьян остаётся холостяком.

Как отмечает таблоид, не так давно артист со своей возлюбленной попал в объективы папарацци в Беверли-Хиллз. Однако тогда прессе не удалось увидеть лица таинственной блондинки, но позже выяснилось, что под руку с музыкантом шла именно Сэнсори. А 13 января СМИ стало известно, что пара уже сыграла тайную свадебную церемонию. Как пишет TMZ, несмотря на то что брак не является официальным, Канье относится к Бьянке как к жене.