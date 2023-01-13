"Болеть невозможно!": Тренер по фигурному катанию Мишин рассказал о самочувствии после новостей о пневмонии
Заслуженный тренер по фигурному катанию Мишин выздоровел и уже приступил к работе
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин, у которого подозревали пневмонию, вышел на связь и рассказал, что уже хорошо себя чувствует и вовсю проводит тренировки. При этом подробности заболевания, которое на днях застало его врасплох, он раскрывать не стал.
"Я выздоровел, уже нахожусь на тренировках. У меня такое количество дел, что болеть невозможно!" — отметил 81-летний тренер в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Напомним, 11 января Лайф писал, что Мишин заболел, у него подозревали пневмонию. Супруга тренера рассказала журналистам, что на время болезни тот уехал на дачу, чтобы "спокойно отлежаться". Мишин работает в Санкт-Петербурге.
ТАСС / Валерий Шарифулин