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13 января, 12:23

"Болеть невозможно!": Тренер по фигурному катанию Мишин рассказал о самочувствии после новостей о пневмонии

Заслуженный тренер по фигурному катанию Мишин выздоровел и уже приступил к работе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин, у которого подозревали пневмонию, вышел на связь и рассказал, что уже хорошо себя чувствует и вовсю проводит тренировки. При этом подробности заболевания, которое на днях застало его врасплох, он раскрывать не стал.

"Я выздоровел, уже нахожусь на тренировках. У меня такое количество дел, что болеть невозможно!" — отметил 81-летний тренер в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Напомним, 11 января Лайф писал, что Мишин заболел, у него подозревали пневмонию. Супруга тренера рассказала журналистам, что на время болезни тот уехал на дачу, чтобы "спокойно отлежаться". Мишин работает в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Наталья Исакова

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