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13 января, 12:12

Турецкий "Бешикташ" хочет арендовать Баринова у "Локомотива"

<p>Обложка © ФК "Локомотив"</p>

Обложка © ФК "Локомотив"

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" заинтересован в подписании полузащитника сборной России Дмитрия Баринова и может взять его в аренду уже этой зимой. Об этом заявил журналист Серкан Дикме, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

"Тренер клуба одобрил этот трансфер. Дмитрий нужен команде. Для начала клуб хочет взять его в аренду, а если это не получится, то хотят купить игрока", — заявил Дикме.

Добавим, что контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года. Порталом Transfermarkt игрок оценивается в 9 миллионов евро.

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Артур Белкин

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