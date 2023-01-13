Турецкий "Бешикташ" хочет арендовать Баринова у "Локомотива"

Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" заинтересован в подписании полузащитника сборной России Дмитрия Баринова и может взять его в аренду уже этой зимой. Об этом заявил журналист Серкан Дикме, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

"Тренер клуба одобрил этот трансфер. Дмитрий нужен команде. Для начала клуб хочет взять его в аренду, а если это не получится, то хотят купить игрока", — заявил Дикме.

Добавим, что контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 2024 года. Порталом Transfermarkt игрок оценивается в 9 миллионов евро.