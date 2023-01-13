Верховная рада лишила Медведчука депутатского мандата

Песков не стал отвечать на вопрос о наличии гражданства РФ у Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука и ещё троих депутатов из Незалежной — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Также украинский лидер предупредил, что это не последние подобные решения.

Напомним, что Медведчук был депутатом Верховной рады и главой партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", на Украине политику грозило до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. 12 апреля стало известно о его задержании в Киеве. Позже он был обменян.