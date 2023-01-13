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13 января, 12:23

Верховная рада лишила Медведчука депутатского мандата

Верховная рада Украины большинством голосов досрочно прекратила депутатские полномочия оппозиционеров Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, ранее лишённых украинского гражданства. Об этом сообщает издание "Страна".

Песков не стал отвечать на вопрос о наличии гражданства РФ у Медведчука

Песков не стал отвечать на вопрос о наличии гражданства РФ у Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука и ещё троих депутатов из Незалежной — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Также украинский лидер предупредил, что это не последние подобные решения.

Напомним, что Медведчук был депутатом Верховной рады и главой партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", на Украине политику грозило до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. 12 апреля стало известно о его задержании в Киеве. Позже он был обменян.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Вишнякова

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