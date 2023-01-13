Верховная рада лишила Медведчука депутатского мандата
Верховная рада Украины большинством голосов досрочно прекратила депутатские полномочия оппозиционеров Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача, ранее лишённых украинского гражданства. Об этом сообщает издание "Страна".
Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Виктора Медведчука и ещё троих депутатов из Незалежной — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Также украинский лидер предупредил, что это не последние подобные решения.
Напомним, что Медведчук был депутатом Верховной рады и главой партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", на Украине политику грозило до 15 лет лишения свободы по делу о госизмене. 12 апреля стало известно о его задержании в Киеве. Позже он был обменян.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов