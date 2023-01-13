Турчак: Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется

Сохраняется отсрочка от мобилизации для отцов, которые воспитывают трёх и более несовершеннолетних детей. Об этом в телеграм-канале заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется!" — написал он.