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13 января, 12:16

Турчак: Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется

Сохраняется отсрочка от мобилизации для отцов, которые воспитывают трёх и более несовершеннолетних детей. Об этом в телеграм-канале заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется!" — написал он.

Турчак подчеркнул, что данная директива Генштаба, которая была выпущена в октябре 2022 года, продолжит действовать. Соответствующий вопрос был отработан с Минобороны РФ, чтобы обсуждения этой темы прекратились.

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А ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию папам, воспитывающим трёх и более несовершеннолетних детей в одиночку. Соответствующую инициативу позднее поддержали в Союзе отцов.

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Getty Images / Sefa Karacan

Светлана Оперук

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