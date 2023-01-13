Турчак: Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется
Сохраняется отсрочка от мобилизации для отцов, которые воспитывают трёх и более несовершеннолетних детей. Об этом в телеграм-канале заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется!" — написал он.
Турчак подчеркнул, что данная директива Генштаба, которая была выпущена в октябре 2022 года, продолжит действовать. Соответствующий вопрос был отработан с Минобороны РФ, чтобы обсуждения этой темы прекратились.
А ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию папам, воспитывающим трёх и более несовершеннолетних детей в одиночку. Соответствующую инициативу позднее поддержали в Союзе отцов.
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