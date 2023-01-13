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13 января, 12:07

Блогер Дима Масленников попал в столичную больницу после пьянки

В Москве экстренно госпитализировали блогера Диму Масленникова

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-67771885_457298721?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Масленников</a></p>

Обложка © VK / Дмитрий Масленников

В Москве экстренно госпитализировали известного блогера Диму Масленникова. По информации источника Лайфа, у звезды соцсетей выявили нарушение сердечного ритма.

Масленников поступил в одну из столичных клиник 11 января с жалобами на учащённое сердцебиение. Врачи сумели помочь блогеру. По данным Лайфа, причиной таких проблем со здоровьем мог стать алкоголь: накануне госпитализации Масленников выпивал и поступил в больницу, будучи пьяным. Известно также, что от лечения в условиях стационара он отказался.

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Артур Белкин

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