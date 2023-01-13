Блогер Дима Масленников попал в столичную больницу после пьянки

Масленников поступил в одну из столичных клиник 11 января с жалобами на учащённое сердцебиение. Врачи сумели помочь блогеру. По данным Лайфа, причиной таких проблем со здоровьем мог стать алкоголь: накануне госпитализации Масленников выпивал и поступил в больницу, будучи пьяным. Известно также, что от лечения в условиях стационара он отказался.