Блогер Дима Масленников попал в столичную больницу после пьянки
В Москве экстренно госпитализировали блогера Диму Масленникова
Обложка © VK / Дмитрий Масленников
В Москве экстренно госпитализировали известного блогера Диму Масленникова. По информации источника Лайфа, у звезды соцсетей выявили нарушение сердечного ритма.
Масленников поступил в одну из столичных клиник 11 января с жалобами на учащённое сердцебиение. Врачи сумели помочь блогеру. По данным Лайфа, причиной таких проблем со здоровьем мог стать алкоголь: накануне госпитализации Масленников выпивал и поступил в больницу, будучи пьяным. Известно также, что от лечения в условиях стационара он отказался.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети появились сообщения о смерти 24-летнего певца Шарлота, однако его отцу не было ничего известно об этом.