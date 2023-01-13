Путин поручил рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку персональных данных
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека поручил правительству рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных. Сроки выполнения поручения — до 1 июля 2023 года.
Также предлагается ужесточить ответственность за незаконный оборот данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в российское законодательство.
Напомним, тему ужесточения ответственности за утечки персональных данных россиян поднимали члены СПЧ на встрече с президентом РФ в декабре. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо своевременно принять взвешенные решения, которые и интересы граждан защитят, и не будут являться препятствием для развития нужных для государства технологий.
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