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13 января, 11:57

Путин поручил рассмотреть введение оборотных штрафов за утечку персональных данных

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по правам человека поручил правительству рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для компаний за утечку персональных данных. Сроки выполнения поручения — до 1 июля 2023 года.

Также предлагается ужесточить ответственность за незаконный оборот данных и представить предложения по внесению соответствующих изменений в российское законодательство.

Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с утечками персональных данных

Хинштейн назвал чрезвычайной ситуацию с утечками персональных данных

Напомним, тему ужесточения ответственности за утечки персональных данных россиян поднимали члены СПЧ на встрече с президентом РФ в декабре. Владимир Путин подчеркнул, что необходимо своевременно принять взвешенные решения, которые и интересы граждан защитят, и не будут являться препятствием для развития нужных для государства технологий.

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Александра Вишнякова
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