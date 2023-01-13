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13 января, 11:53

Путин ждёт предложений по освобождению мобилизованных врачей от воинских обязанностей

Президент России Владимир Путин распорядился о подготовке предложений по освобождению мобилизованных врачей от исполнения воинских обязанностей. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Министерству обороны совместно с Минздравом и органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области подготовить и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации", — сказано в документе.

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Ранее Лайф сообщал, что первого добровольца-депутата Дмитрия Хубезова демобилизовали из зоны проведения спецоперации после завершения контракта. Хубезов — глава Комитета Госдумы по охране здоровья, а ещё опытный хирург и колопроктолог. За две недели до демобилизации к депутату в госпиталь приехал его сын. Он принял пост от отца в составе бригады Федерального центра медицины катастроф. Хубезов-младший будет лечить раненых военных и мирных жителей в одном из прифронтовых госпиталей.

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LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина

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