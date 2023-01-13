"Не забивайте голову": Психолог призвал не мистифицировать пятницу, выпадающую на 13-е число месяца

Ко всем имеющимся суевериям нужно относиться со здравым смыслом и понимать, что эзотерика и мистика — не более чем детские сказки. Об этом РИАМО рассказал психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский.

"Нужно иметь взрослое отношение к жизни и в рамках взрослого отношения к жизни понимать, что никакие знаки, ни "пятница 13-е" не существуют", — рассказал Зберовский.

Психолог поведал, что в Древнем Вавилоне было 12-кратное измерение времени, поэтому после 12 часов, когда наступала темнота, появлялись разного рода риски, данное время воспринималось как угрожающее. Однако в дальнейшем в культуре начали это мистифицировать и додумывать то, чего не было на самом деле.

"Нужно иметь взрослое реалистическое понимание мира и голову себе не забивать, потому что все эти астрологи, экстрасенсы, колдуны, они так же, как обычные люди, болеют, умирают, садятся в тюрьмы, беднеют, и никакая магия или мистика им не помогает, ничего там этого нет", — добавил Зберовский.

Сами суеверия могут быть связаны с тем, что человек чувствует различные ограничения по ходу своей жизни, поэтому ему нужны мотиваторы, окрыляющие его. Формирование этой веры идёт с детского возраста, но в 17–20 лет важно напоминать, что надежда существует только на собственные силы. Ещё одним мотиватором может стать тревога, из-за которой человек начнёт предпринимать какие-либо действия, дабы исправить сложившуюся ситуацию. Однако, если просто тревожиться и не предпринимать что-либо, человек может превратиться в невротика.