Адвокат Добровинский оценил шансы конфискации имущества у россиян, оскорбляющих ВС РФ

Конфискация имущества россиян, которые покинули пределы страны, но продолжают оскорблять государство или армию, выглядит вполне логичной, так как действия таких людей можно воспринимать как подрыв деловой репутации, что наказывается по закону. Об этом Лайфу рассказал адвокат Александр Добровинский.

"Относительно ареста имущества людей, которые как-то оскорбляли действующего президента или придумывали несуразные вещи о военных действиях, СВО и так далее, то здесь есть такая штука, как аналогия права. Это значит, что любая компания, в отношении которой было сказано или написано нечто подрывающее её деловую репутацию, может подать в суд и взыскать компенсацию", — подчеркнул Добровинский.

По мнению юриста, теоретически ВС РФ можно считать "некоей компанией", в адрес которой прозвучало то, что может подорвать её авторитет как среди населения, так и среди тех, кто в ней служит. Именно поэтому российские законодатели посчитали, что оскорблявших армию артистов и блогеров нужно за это наказывать.

"Поэтому эти люди могут быть привлечены к ответственности в суде, на них может быть наложено некое денежное взыскание. То есть конфискация их имущества выглядит логично, поскольку они причинили ущерб репутации "компании" и за это теперь должны заплатить. Думаю, наше законодательство пойдёт именно по такому пути в ближайшее время", — добавил Добровинский.