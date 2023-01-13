Учёные выяснили, кто из пациентов может внезапно проснуться во время операции под наркозом
Учёные нашли особенности мозга, которые влияют на пробуждение человека при наркозе
Люди с особенными структурами головного мозга могут случайно пробуждаться во время наркоза. К такому выводу пришли специалисты из Тринити-колледжа, результаты их исследования опубликовал журнал Human Brain Mapping.
Учёные выяснили, что пациенты с устойчивостью к наркозу имеют большой объём серого вещества в лобных областях и более сильную функциональную связь в лобно-теменных сетях мозга. Во время исследования специалисты ввели 17 здоровым людям препарат для анестезии "Пропофол". Они сравнили реакцию их мозга на звук во время бодрствования и в медикаментозном сне. Оказалось, что люди с описанными выше особенностями имели большую устойчивость к наркозу.
Ранее стоматолог Александра Аверина рекомендовала местную анестезию для лечения зубов. Она посоветовала делать это в несколько приёмов.
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