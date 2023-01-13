"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 января, 13:23

Учёные выяснили, кто из пациентов может внезапно проснуться во время операции под наркозом

Учёные нашли особенности мозга, которые влияют на пробуждение человека при наркозе

Люди с особенными структурами головного мозга могут случайно пробуждаться во время наркоза. К такому выводу пришли специалисты из Тринити-колледжа, результаты их исследования опубликовал журнал Human Brain Mapping.

Учёные выяснили, что пациенты с устойчивостью к наркозу имеют большой объём серого вещества в лобных областях и более сильную функциональную связь в лобно-теменных сетях мозга. Во время исследования специалисты ввели 17 здоровым людям препарат для анестезии "Пропофол". Они сравнили реакцию их мозга на звук во время бодрствования и в медикаментозном сне. Оказалось, что люди с описанными выше особенностями имели большую устойчивость к наркозу.

Врачи вспомнили 10 самых смешных фраз, которые произносили пациенты под наркозом

Врачи вспомнили 10 самых смешных фраз, которые произносили пациенты под наркозом

Ранее стоматолог Александра Аверина рекомендовала местную анестезию для лечения зубов. Она посоветовала делать это в несколько приёмов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров