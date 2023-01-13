Бразильские учёные установили, что пол хозяина влияет на склонность собак к агрессии

Бразильские учёные при помощи анализа данных о поведении более 650 собак установили факторы, влияющие на склонность животных к агрессии. Оказалось, что вероятность озлобленности питомца зависит не только от его породы, веса и степени пугливости, но и от хозяина, сообщает журнал Applied Animal Behaviour Science.

Для исследования были выбраны 665 владельцев собак разных пород и дворняг. Испытуемые ответили на вопросы о своих питомцах, в том числе об их склонности к агрессии по отношению к другим животным и незнакомцам.

"Было обнаружено, что пол владельца является хорошим маркером поведения по отношению к незнакомцам, поскольку у собак, которыми владели женщины, агрессивность была ниже на 73%", — отмечают учёные.

Согласно результатам исследования, пол домашнего питомца также влияет на его агрессивность. Так, самцы более склонны к озлобленности, нежели самки. Эксперимент также установил, что тяжёлые собаки проявляют меньше агрессии. В среднем вероятность такого поведения снижается на три процента за каждый дополнительный килограмм массы животного. В качестве ещё одного факта отмечается длина морды. У псов с брахицефальным строением черепа (короткомордые) вероятность проявления агрессии была на 79% выше, чем у мезоцефальных.