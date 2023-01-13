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13 января, 13:45

В Индии создадут "крыс-киборгов", которые будут служить в разведке

WION: В Индии в интересах спецслужб намерены устанавливать видеокамеры на крыс

В Индии собираются разработать "крыс-киборгов", которые будут работать на спецслужбы страны. Об этом сообщает местный телеканал WION.

Необычную разработку намерены воплотить в жизнь учёные из Главного научно-исследовательского центра Организации оборонных исследований и разработок страны. Так, в голову грызунов будет вмонтирована камера, а управление ими будет происходить при помощи специальных команд, которые будут идти прямо в мозг. Примечательно, что Индия — не первая страна, которая решила прибегнуть к данной разработке. Специалисты уверены, что "крысы-киборги" помогут военным в разведке, ведь объект слежки даже не будет подозревать, что за ним могут наблюдать при помощи грызуна.

Пригодится такие крысы могут не только военным и разведчикам, но и спасателям. За счёт своего размера грызуны смогут пробраться туда, куда не может попасть человек. Например, под завалы.

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Shutterstock

Артур Белкин

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