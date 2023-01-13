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13 января, 09:52

Мошенники из Одессы пытались развести россиянина через Ozon, чтобы сбежать с Украины

Mash: Украинские мошенники попытались развести москвича на деньги через Ozon

Украинские мошенники из Одессы попытались ограбить жителя Москвы через маркетплейс Ozon. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Москвич пытался найти на маркетплейсе снегоуборочную машину, но наткнулся на множество похожих объявлений с подозрительными продавцами. Он написал одному из них, и тот пригласил его перейти в мессенджер WhatsApp. Там продавец выманивал у россиянина деньги за отдельные услуги, в частности доставку, сервис, а также обход комиссии.

Однако схему москвич разоблачил и пригрозил мошеннику обращением в службу безопасности Ozon. Тогда-то украинец и рассказал, что он из Одессы и вместе с напарниками создаёт магазины-однодневки и обкрадывает россиян, зарабатывая по 60 тысяч долларов в месяц. Мужчина признался, что мошенничеством занялся, чтобы сбежать в Польшу, мол, границы сейчас закрыты, а на переезд без проблем с законом требуется более 100 тысяч долларов.

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Ранее Лайф рассказал о том, как жительница Рыбинска выманила у доверчивых подписчиков в соцсетях 300 миллионов рублей. Мошенница создала пирамиду, а теперь разгневанные вкладчики требуют вернуть им деньги, угрожая убийством. Позднее выяснилось, что девушка написала заявление о явке с повинной.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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