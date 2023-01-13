Слуцкий рассказал о последствиях для Сербии, если та пойдёт на поводу у США
Слуцкий заявил о потере суверенитета Сербии в случае введения санкций против РФ
Сербия может шагнуть в сторону потери суверенитета, если поддастся на "наглый шантаж" США по антироссийским санкциям. Так считает глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он считает, что сербы в состоянии отделить друзей от недоброжелателей и хорошо помнят прошлое. Парламентарий назвал запредельным цинизмом высказывания американского дипломата Дерека Шолле о том, что Белград должен ввести санкции против России.
"США продолжают наглый шантаж Сербии для разрушения дружественных связей с Россией... Уверен, что сербы хорошо помнят прошлое и в состоянии проанализировать настоящее, чтобы понять, кто друг, а кто волк в овечьей шкуре", — написал Слуцкий в телеграм-канале.
По его мнению, в случае принятия условий США Сербия попросту присоединится к большой американской колонии в Европе и потеряет суверенитет.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил о том, что, как только Сербия поддержит антироссийские санкции, Запад потребует от властей страны признать Косово. Советник Госдепартамента США Дерек Шолле в ходе визита в Сербию заявил о том, что местные власти должны ввести санкции против РФ, чтобы продолжить развитие.
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