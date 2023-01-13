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13 января, 14:07

В Эстонии хулиганы повредили авто российских дипломатов, и им за это ничего не было

Посол РФ в Таллине Липаев: Хулиганская акция по порче автомобилей дипмиссии осталась безнаказанной

В Эстонии прошла хулиганская акция по порче автомобилей российской дипмиссии, но никто из виновных так и не был наказан. Об этом рассказал в пятницу наш посол в Таллине Владимир Липаев в эфире телеканала "Россия 24".

"Доходит до откровенно хулиганских действий. Недавно проходила кампания по причинению ущерба нашему автотранспорту, поцарапано то ли 15, то ли 16 машин", — пожаловался дипломат.

Липаев отметил, что прекратить эти инциденты удалось только после предположительного вмешательства страховщиков: им, видимо, надоело выплачивать ущерб.

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Напомним, на днях Эстония обязала Россию сократить число дипломатов в стране с 21 до 8 к 1 февраля. Кроме того, Лайф сообщал о намерениях Эстонии изъять замороженные российские активы. Как передавали западные СМИ, республика планирует начать передачу замороженных в рамках санкций Евросоюза средств Украине. В Еврокомиссии этот порыв встретили с восторгом.


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Марина Калегина
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