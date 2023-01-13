Режиссёра "Армагеддона" и "Скалы" будут судить за убийство голубя

Известный американский режиссёр Майкл Бэй предстанет перед судом по обвинению в убийстве голубя, которое произошло на съёмках фильма "Призрачная шестёрка" в Риме в 2018 году. Об этом пишет портал TMZ.

По версии итальянских официальных лиц, во время съёмок фильма один из голубей был убит тележкой. Однако по законам страны запрещено наносить вред птицам. Как заметили в прокуратуре, свидетелем убийства стал один из членов съёмочной группы, который сфотографировал мёртвого голубя. Суть обвинения заключается в том, что Бэй, как режиссёр, отвечает за действия своей группы. Впрочем, ему предлагали заплатить штраф, однако он отказался урегулировать конфликт таким способом и не признал себя виновным.

"Все знают, что Майкл — зоозащитник. Этого никогда не случилось бы на его съёмочной площадке. Есть десятки свидетелей, которые утверждали, что этого не было", — рассказал один из участников съёмочной группы.

Майкл Бэй подарил миру такие кинокартины, как "Трансформеры", "Армагеддон", "Пёрл-Харбор" и ряд других кассовых фильмов.