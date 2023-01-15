Украинские военные обстреляли рынок в Шебекине
Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ рынка в Шебекине
Торговые ряды в Шебекине Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ. Фото © t.me / vvgladkov
Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории", — написал он.
Ранее Шебекино попало под обстрел ВСУ вечером 10 января. К ночи число пострадавших при обстреле населённого пункта выросло до шести.