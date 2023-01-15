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15 января, 14:50

Украинские военные обстреляли рынок в Шебекине

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле ВСУ рынка в Шебекине

<p>Торговые ряды в Шебекине Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ. Фото © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vvgladkov</a></p>

Торговые ряды в Шебекине Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ. Фото © t.me / vvgladkov

Украинские военные обстреляли город Шебекино Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Снарядами повреждены торговые ряды на рынке. Пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории", — написал он.

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Старый Хутор

Ранее Шебекино попало под обстрел ВСУ вечером 10 января. К ночи число пострадавших при обстреле населённого пункта выросло до шести.

Ирина Фальке

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