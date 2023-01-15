Экспериментальный советский автомобиль поразил японцев
Yahoo News Japan восхитился экспериментальным советским автомобилем ГАЗ-16А
Экспериментальный автомобиль ГАЗ-16 "Чайка". Обложка © Wikipedia
Японские обозреватели высоко оценили экспериментальный советский автомобиль ГАЗ-16А и назвали его самым таинственным авто того времени. В статье для портала Yahoo News Japan они также заметили, что СССР был "настоящей сокровищницей" подобных экспонатов.
Так, в материале напомнили, что машины были собраны группой Горьковского автомобильного завода в 1962 году. Внешне ГАЗ-16А был совсем не похож на привычные авто того времени: он напоминал и автомобиль, и воздушное судно. Как заметили обозреватели, "таинственное авто" совмещало в себе плюсы высокоскоростного транспортного средства на дорогах с твёрдым покрытием и проходимость судна на воздушной подушке, в том числе по воде.
"ГАЗ-16А состоит из элементов шасси легкового автомобиля ГАЗ-21, который выпускался под названием "Волга", в сочетании с 5,5-литровым двигателем V8 от ГАЗ-13 "Чайка", правительственного автомобиля, также производившегося на Горьковском автомобильном заводе и способного развивать максимальную скорость 170 километров в час", — сказано в статье.
Однако было выпущено лишь несколько экземпляров данного "чудо-автомобиля", после чего производство было решено остановить. Если бы остановки выпуска не произошло, то ГАЗ-16А стал бы настоящим автомобилем мечты, как в научно-фантастических фильмах, резюмировали авторы.
А ранее автоэксперт Моржаретто рассказал, на какие машины стоит обратить внимание в 2023 году. Он напомнил, что китайские автомобили — дороже двух миллионов рублей. В более низком ценовом сегменте не нужно ожидать скидок и снижения стоимости машин. Исправить ситуацию могут иранские марки, если они станут доступны отечественным покупателям, однако из-за пошлин стоимость машин может также оказаться достаточно высокой.