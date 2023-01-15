Экспериментальный советский автомобиль поразил японцев

Японские обозреватели высоко оценили экспериментальный советский автомобиль ГАЗ-16А и назвали его самым таинственным авто того времени. В статье для портала Yahoo News Japan они также заметили, что СССР был "настоящей сокровищницей" подобных экспонатов.

Так, в материале напомнили, что машины были собраны группой Горьковского автомобильного завода в 1962 году. Внешне ГАЗ-16А был совсем не похож на привычные авто того времени: он напоминал и автомобиль, и воздушное судно. Как заметили обозреватели, "таинственное авто" совмещало в себе плюсы высокоскоростного транспортного средства на дорогах с твёрдым покрытием и проходимость судна на воздушной подушке, в том числе по воде.

"ГАЗ-16А состоит из элементов шасси легкового автомобиля ГАЗ-21, который выпускался под названием "Волга", в сочетании с 5,5-литровым двигателем V8 от ГАЗ-13 "Чайка", правительственного автомобиля, также производившегося на Горьковском автомобильном заводе и способного развивать максимальную скорость 170 километров в час", — сказано в статье.

Однако было выпущено лишь несколько экземпляров данного "чудо-автомобиля", после чего производство было решено остановить. Если бы остановки выпуска не произошло, то ГАЗ-16А стал бы настоящим автомобилем мечты, как в научно-фантастических фильмах, резюмировали авторы.