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15 января, 14:42

Политолог подвёл два главных итога конституционной реформы в России

Политолог Межуев объяснил, что устоять перед Западом помогла конституционная реформа РФ

Конституционные поправки в отношении традиционных ценностей в России отлично проявили себя в 2022 году, а изменения касательно структуры власти нацелены на будущее, их потенциал ещё раскроется. Таким мнением поделился с Лайфом политолог, кандидат философских наук Борис Межуев в годовщину реформы Конституции РФ, оценивая её результат.

"Итоги делятся на две части. С одной стороны, это поправки, касающиеся структуры власти, её конфигурации и перераспределения полномочий. Мне кажется, что потенциал их ещё не использован, потому что они нацелены на будущее", — сказал эксперт.

Поправки, по его словам, более определённые и связаны с политической идентичностью России, с укреплением её традиционного фундамента. Политолог напомнил, что они касаются русского народа, социальных аспектов и целей внешней политики страны. Это помогло России в отстаивании своей позиции на международной арене и в укреплении собственных ценностей на фоне попыток Запада навязать иное миропредставление.

"Россия выступила более последовательно, чем другие страны, которые, находясь внутри так называемого Запада, попытались какую-то свою традиционную консервативную идентичность сохранить: Венгрия, Польша и так далее. Оказалось, что это, в принципе, не очень возможно, в ближайшее время это станет очевидно. Я думаю, что вторая часть поправок, которая касается консервативной идентичности России, выстрелила в 2022-м", — пояснил Межуев.

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Напомним, 15 января исполняется три года конституционной реформе в России. Именно в этот день в 2020 году в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин инициировал изменения основного закона страны.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Смышляев

Ольга Годуненко

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