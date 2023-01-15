Хирург изучила лицо Филиппа Киркорова после пластики и назвала 5 скрытых опасностей

В погоне за идеалами красоты многие идут на серьёзный шаг и прибегают к пластическим операциям, не представляя, какие риски в себе могут таить подобные процедуры. Пластический хирург Виктория Блинова рассказала Лайфу, какие осложнения могут возникнуть в зрелом возрасте при операциях, схожих с теми, которые были сделаны российскому певцу Филиппу Киркорову.

Стоит отметить, что возраст не является противопоказанием к пластике. Дело лишь в том, что с годами у человека накапливаются хронические заболевания, которые не только влияют на его самочувствие, но и на сам операционный процесс, а также последующую реабилитацию. Поэтому хирурги с особым вниманием относятся к пациентам зрелого возраста и проводят ещё более тщательный анамнез, предоперационную подготовку, объяснила врач.

Именно в зрелом возрасте у пациентов чаще всего наблюдается повышенный уровень сахара в крови, который может привести к повреждению стенок сосудов и, как следствие, медленному заживлению, расхождению швов и даже инфицированию, некрозу. Поэтому, по словам хирурга, при выявлении высоких показателей сахара пациент должен пройти дополнительную консультацию у эндокринолога, который и назначит корректирующее лечение.

Ещё одно частое затруднение, наблюдаемое в зрелом возрасте (особенно у женщин в период менопаузы), — гипертония. Это огромная проблема, которая может проявить себя как на этапе самой операции, так и в восстановительном периоде, например, из-за неё возрастает риск развития гематом. Также часто у возрастных пациентов встречаются болезни сердца, из-за чего анестезия может нанести существенный вред сердечно-сосудистой системе.

"Нельзя не упомянуть о варикозном расширении вен конечностей, которое может стать причиной образования тромбов после операции. Кстати, очень часто тромбоэмболия возникает при липосакции и абдоминопластике — именно тех операциях, к которым прибегал Филипп Киркоров", — отметила хирург.

Также во время липосакции в редких случаях может произойти прокол внутренних органов, который приводит к инфицированию тканей и сердечному приступу. Помимо того, в ходе процедуры могут быть повреждены жировые клетки. Как предупредила Блинова, в случае если пациент не будет соблюдать рекомендации врача после данной операции и строгую диету, жировые отложения начнут откладываться в специфических местах — на спине и руках.

"Не стоит забывать о снижении общего тонуса кожи и ухудшении её регенерации в зрелом возрасте. Вот почему у возрастных пациентов увеличивается риск образования рубцов. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение эндоскопической методике. Она менее травматична и позволяет омолодить лицо, шею пациента без существенной травматизации", — заключила врач.