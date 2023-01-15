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15 января, 14:06

Москвичам пообещали аномальное потепление на следующей неделе

Метеоролог Позднякова: 19 января станет в Москве одним из самых тёплых в истории

Жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе ждёт рекордное потепление. По словам специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, пик оттепели придётся на 19 января.

"Практически всю следующую неделю температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы. Причём 19-го числа, как раз на Крещение, она будет существенно выше климатической нормы. Не исключено, что 19 января войдёт в топ-3 или даже займёт второе место по теплу. Максимум для 19 января составляет 6,3 градуса тепла, и наблюдался он в 2007 году", рассказала она "Вечерней Москве" и добавила, что позже аномальных показателей не ожидается.

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Ранее Татьяна Позднякова уже делала прогноз на Крещение, отвергнув возможность сильных морозов. Тем не менее в начале грядущей недели жителей Москвы может ожидать небольшой снег.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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