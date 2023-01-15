Москвичам пообещали аномальное потепление на следующей неделе

"Практически всю следующую неделю температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы. Причём 19-го числа, как раз на Крещение, она будет существенно выше климатической нормы. Не исключено, что 19 января войдёт в топ-3 или даже займёт второе место по теплу. Максимум для 19 января составляет 6,3 градуса тепла, и наблюдался он в 2007 году", — рассказала она "Вечерней Москве" и добавила, что позже аномальных показателей не ожидается.