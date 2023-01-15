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15 января, 14:00

Киевский историк охарактеризовал украинцев как "сплав 37 цивилизаций"

Киевский историк Яневский назвал украинцев синтезом 37 цивилизаций

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

Украинцы являются "сплавом 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского Союза", заявил киевский историк и телеведущий Даниил Яневский. По его мнению, в этой идее и заключена основная ценность Украины и смысл её существования.

"Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Какие ценности? Ради чего погибло под сто тысяч украинских солдат и ещё погибнет? За что? За то, что у нас 37 цивилизаций. Украина цивилизационный синтез. За это", — заявил он на авторском YouTube-канале и добавил, что ни одна страна не может похвастаться "такой историей".

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Ранее эксперт Силантьев заявил, что на Украине устраиваются гонения на православную церковь, так как в основе укронацизма лежит неоязычество сатанинского характера. Эксперт уверен, что украинские власти приступят к полной ликвидации УПЦ и устроят масштабные репрессии. Он также напомнил уроки истории, когда большевики пусть и не сразу, но "начали всех резать".

Оксана Попова

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