Киевский историк охарактеризовал украинцев как "сплав 37 цивилизаций"

Украинцы являются "сплавом 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского Союза", заявил киевский историк и телеведущий Даниил Яневский. По его мнению, в этой идее и заключена основная ценность Украины и смысл её существования.

"Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Какие ценности? Ради чего погибло под сто тысяч украинских солдат и ещё погибнет? За что? За то, что у нас 37 цивилизаций. Украина — цивилизационный синтез. За это", — заявил он на авторском YouTube-канале и добавил, что ни одна страна не может похвастаться "такой историей".