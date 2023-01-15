Юрист назвал условия перевода на удалёнку на работе из-за роста заболеваемости гриппом

Распространение инфекционных и вирусных заболеваний может вынудить руководство компании перевести сотрудников на дистанционную работу или объявить о вынужденном простое в деятельности. Об этом Лайфу рассказал адвокат Александр Зорин.

Адвокат Александр Зорин рассказал, когда компания уходит на карантин. Фотография предоставлена героем публикации

Значительная часть специалистов самых разных профессий может работать из дома, если будет переведена на дистанционную работу. В то же время некоторых работников на удалёнку не отправить, а без них парализуется работа целого отдела, бригады или предприятия, пояснил юрист. Он привёл в пример строительную сферу, где отсутствие пары специалистов на стройплощадке может не позволить продолжать деятельность.

"Российское законодательство позволяет объявлять простой в связи с приостановлением деятельности по причине эпидемиологического характера. В этом случае работодатель оплачивает работникам рабочее время в размере 2/3 от оклада (тарифной ставки) в качестве простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя", — уточнил Зорин.

По его словам, проще всего карантин объявить в бюджетной образовательной организации: для школы или детского сада достаточно 20% заболевших детей, чтобы администрация объявила карантин для учащихся, который будет распространяться и на сотрудников.

"Однако большинство организаций объявить простой по причине болезни даже значительной части сотрудников не может. Поэтому приходится работать с теми сотрудниками, что здоровы, на них возлагается и основная рабочая нагрузка", — заметил собеседник Лайфа.