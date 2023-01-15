Итальянская Eni обнаружила новое газовое месторождение на шельфе Египта
Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения на побережье Египта в восточной части Средиземного моря.
"Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа "Наргис" в Восточном Средиземноморье на шельфе Египта", — заявили в компании.
Как отмечает Eni, предприятие сможет разрабатывать месторождение за счёт близости своих уже расположенных там объектов.
Ранее крупное месторождение газа было открыто вблизи "Силы Сибири" в Якутии. Это даст новые возможности как для повышения потенциала самого участка, так и для предприятия.
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