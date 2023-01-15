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15 января, 13:48

Итальянская Eni обнаружила новое газовое месторождение на шельфе Египта

Итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила об обнаружении нового газового месторождения на побережье Египта в восточной части Средиземного моря.

"Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа "Наргис" в Восточном Средиземноморье на шельфе Египта", — заявили в компании.

Как отмечает Eni, предприятие сможет разрабатывать месторождение за счёт близости своих уже расположенных там объектов.

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Pexels

Ирина Фальке

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