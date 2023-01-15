Сапёры взорвали боевую часть найденной в Молдавии ракеты
Сапёры уничтожили на месте боевую часть найденной ранее ракеты, сообщили в МВД Молдавии. На данный момент армия и полиция обследуют район падения объекта на предмет осколков, дабы позже передать их специализированным прокурорам.
"Команда сапёров вместе с представителями Министерства внутренних дел провела контролируемый взрыв. Задание выполнили в условиях максимальной безопасности", — сказано в сообщении.
Напомним, вчера возле граничащего с Украиной села Ларга на севере Молдавии нашли обломки ракеты, а также её боевую часть с 80 килограммами взрывчатки. В Минобороны страны сообщили, что уничтожат на месте взрывоопасную часть объекта.
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