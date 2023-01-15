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15 января, 13:37

Сапёры взорвали боевую часть найденной в Молдавии ракеты

Сапёры уничтожили на месте боевую часть найденной ранее ракеты, сообщили в МВД Молдавии. На данный момент армия и полиция обследуют район падения объекта на предмет осколков, дабы позже передать их специализированным прокурорам.

"Команда сапёров вместе с представителями Министерства внутренних дел провела контролируемый взрыв. Задание выполнили в условиях максимальной безопасности", сказано в сообщении.

Власти Молдавии отреагировали на падение обломков ракеты на севере страны

Власти Молдавии отреагировали на падение обломков ракеты на севере страны

Напомним, вчера возле граничащего с Украиной села Ларга на севере Молдавии нашли обломки ракеты, а также её боевую часть с 80 килограммами взрывчатки. В Минобороны страны сообщили, что уничтожат на месте взрывоопасную часть объекта.

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t.me / Кишинёв в теме

Матвей Шандрыголов

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