Сотрудников и посетителей эвакуируют из кинотеатра в Москве из-за угрозы взрыва
Работников и посетителей эвакуируют из кинотеатра "Иллюзион" в Москве из-за угрозы взрыва
Посетителей и персонал кинотеатра "Иллюзион" на Котельнической набережной эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Сотрудников и посетителей "Иллюзиона" эвакуируют из-за угрозы взрыва", — пишет агентство.
На месте работают кинологи и специалисты экстренных служб. Согласно расписанию на сайте кинотеатра, сейчас там идёт как минимум три фильма.
Лайф писал, что более 2,5 тысячи человек эвакуировали из Дома музыки в Москве из-за угрозы взрыва в конце декабря после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Сигнал оказался ложным.
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ТАСС / Терещенко Михаил