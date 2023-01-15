Сотрудников и посетителей эвакуируют из кинотеатра в Москве из-за угрозы взрыва

Посетителей и персонал кинотеатра "Иллюзион" на Котельнической набережной эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Сотрудников и посетителей "Иллюзиона" эвакуируют из-за угрозы взрыва", — пишет агентство.

На месте работают кинологи и специалисты экстренных служб. Согласно расписанию на сайте кинотеатра, сейчас там идёт как минимум три фильма.