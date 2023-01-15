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15 января, 13:21

Сотрудников и посетителей эвакуируют из кинотеатра в Москве из-за угрозы взрыва

Работников и посетителей эвакуируют из кинотеатра "Иллюзион" в Москве из-за угрозы взрыва

Посетителей и персонал кинотеатра "Иллюзион" на Котельнической набережной эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Сотрудников и посетителей "Иллюзиона" эвакуируют из-за угрозы взрыва", — пишет агентство.

На месте работают кинологи и специалисты экстренных служб. Согласно расписанию на сайте кинотеатра, сейчас там идёт как минимум три фильма.

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Лайф писал, что более 2,5 тысячи человек эвакуировали из Дома музыки в Москве из-за угрозы взрыва в конце декабря после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Сигнал оказался ложным.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Оксана Попова

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