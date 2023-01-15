Боррель осудил казнь экс-замминистра обороны с британским гражданством в Иране

Евросоюз осуждает казнь в Иране экс-советника министра обороны страны Алирезы Акбари, имевшего британский паспорт. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране ирано-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своём несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах", — говорится в заявлении главы евродипломатии.

Он также призвал Тегеран воздержаться в будущем от смертных казней и проводить политику по отказу от такой меры наказания.