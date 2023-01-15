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15 января, 13:18

Боррель осудил казнь экс-замминистра обороны с британским гражданством в Иране

Евросоюз осуждает казнь в Иране экс-советника министра обороны страны Алирезы Акбари, имевшего британский паспорт. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС в самой категоричной форме осуждает казнь в Иране ирано-британского гражданина Алирезы Акбари, вновь заявляет о своём несогласии с такой мерой наказания при любых обстоятельствах", говорится в заявлении главы евродипломатии.

Он также призвал Тегеран воздержаться в будущем от смертных казней и проводить политику по отказу от такой меры наказания.

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Напомним, Великобритания отозвала посла из Ирана после казни экс-советника министра обороны с британским подданством. Бывшего чиновника признали виновным в коррупции и шпионаже в пользу Британии. 14 января его повесили.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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