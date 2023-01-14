Лондон отозвал посла из Ирана после казни там экс-чиновника с британским гражданством

Власти Великобритании приняли решение немедленно отозвать своего посла из Тегерана. Как сообщил глава МИД Соединённого Королевства Джеймс Клеверли, это решение стало ответом на казнь Алирезы Акбари — бывшего советника иранского экс-министра обороны. У Акбари наряду с иранским гражданском было британское подданство.

"Мы призываем режим к ответу. Сегодня Соединённое Королевство ввело санкции против генерального прокурора Ирана [Мохаммада Джафара Монтазери], вызвало поверенного в делах [Ирана в Великобритании] и временно отозвало британского посла для консультаций", — написал Клеверли в "Твиттере", отметив, что Лондон также рассматривает и другие меры в отношении Тегерана.

По данным иранского агентство IRNA, 61-летний Акбари имел доступ к секретной информации, касающейся исламской республики, и регулярно передавал её британской стороне. Власти Ирана признали экс-чиновника виновным в шпионаже в пользу Британии и коррупции, сам Акбари называл обвинения необоснованными. В субботу, 14 января, его казнили через повешение.