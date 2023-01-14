В Дагестане пенсионер напал на соседей с ножом, заподозрив в слежке
В Дагестане пенсионер напал на соседей с ножом, заподозрив их в слежке за ним. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По информации ведомства, в результате инцидента три человека госпитализированы.
Допрос пенсионера, который в Дагестане напал с ножом на соседей. Видео © Telegram / МВД Дагестана
"В дежурную часть полиции по Ленинскому району Махачкалы в 17:05 поступило сообщение о том, что в садоводческом товариществе "Талгинка" мужчина, вооружившийся ножом, напал на семью из трёх человек", — сказано в сообщении.
В полиции уточнили, что нападавшему 72 года, пенсионера задержали. Он пояснил, что давно подозревал соседа в слежке и якобы замечал избыточное внимание с его стороны. В момент нападения пожилой мужчина был пьян.
"Вооружившись ножом, он напал на 62-летнего жителя Махачкалы, нанеся ему проникающие ранения. На крик выбежали 60-летняя супруга и 36-летний сын раненого мужчины, но и они получили ранения ножом", — добавили в ведомстве.
Пострадавшие выжили и находятся в больнице. Сейчас полицейские выясняют полную картину случившегося.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Париже неизвестный набросился с ножом на людей на Северном вокзале. Пострадало как минимум шесть человек, в том числе сотрудник полиции.
Telegram / МВД Дагестана