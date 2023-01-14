В Дагестане пенсионер напал на соседей с ножом, заподозрив в слежке

В Дагестане пенсионер напал на соседей с ножом, заподозрив их в слежке за ним. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По информации ведомства, в результате инцидента три человека госпитализированы.

Допрос пенсионера, который в Дагестане напал с ножом на соседей. Видео © Telegram / МВД Дагестана

"В дежурную часть полиции по Ленинскому району Махачкалы в 17:05 поступило сообщение о том, что в садоводческом товариществе "Талгинка" мужчина, вооружившийся ножом, напал на семью из трёх человек", — сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что нападавшему 72 года, пенсионера задержали. Он пояснил, что давно подозревал соседа в слежке и якобы замечал избыточное внимание с его стороны. В момент нападения пожилой мужчина был пьян.

"Вооружившись ножом, он напал на 62-летнего жителя Махачкалы, нанеся ему проникающие ранения. На крик выбежали 60-летняя супруга и 36-летний сын раненого мужчины, но и они получили ранения ножом", — добавили в ведомстве.

Пострадавшие выжили и находятся в больнице. Сейчас полицейские выясняют полную картину случившегося.