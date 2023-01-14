В Турции напомнили об обязательствах Швеции для вступления в НАТО

Выполнение Швецией обещаний, данных Анкаре по членству в НАТО, может занять несколько месяцев. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Одобрение Турцией предложений стран зависит от быстрого выполнения Стокгольмом обязательств по борьбе с терроризмом, взятых на себя в рамках соглашения с Анкарой, что может занять несколько месяцев", — приводит телеканал A Haber слова советника Реджепа Тайипа Эрдогана.

Калын также заявил, что шведским властям необходимо послать чёткий сигнал террористическим организациям, что страна больше не является для них убежищем. При этом на темпы ратификации Анкарой вступления шведов в альянс могут повлиять и турецкие президентские выборы, которые намечены на 18 июня, добавил он. Дело в том, что перед выборами парламент страны распускают. Соответственно, какие-то депутаты не смогут рассматривать вопрос о расширении НАТО.