Неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона, ранив трёх женщин и семилетнюю девочку

Три женщины и семилетняя девочка получили ранения в результате стрельбы возле церкви в центре Лондона. Как сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда, злоумышленники открыли огонь по людям из автомобиля, после чего скрылись с места.

"На месте находится большое количество сотрудников полиции. Инцидент произошёл недалеко от церкви, в которой проходили похороны", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ранения пострадавших не представляют угрозы для их жизни. Мотивы преступников пока непонятны, в настоящее время правоохранители ведут их розыск.