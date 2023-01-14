Неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона, ранив трёх женщин и семилетнюю девочку
Три женщины и семилетняя девочка получили ранения в результате стрельбы возле церкви в центре Лондона. Как сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда, злоумышленники открыли огонь по людям из автомобиля, после чего скрылись с места.
"На месте находится большое количество сотрудников полиции. Инцидент произошёл недалеко от церкви, в которой проходили похороны", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ранения пострадавших не представляют угрозы для их жизни. Мотивы преступников пока непонятны, в настоящее время правоохранители ведут их розыск.
Ранее Лайф писал, что в американском штате Алабама при стрельбе в новогоднюю ночь погиб один человек. При этом ещё девять получили различные ранения. О состоянии пострадавших не сообщается.
Twitter / Simon Lamrock