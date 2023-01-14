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14 января, 18:17

Неизвестные открыли стрельбу в центре Лондона, ранив трёх женщин и семилетнюю девочку

Три женщины и семилетняя девочка получили ранения в результате стрельбы возле церкви в центре Лондона. Как сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда, злоумышленники открыли огонь по людям из автомобиля, после чего скрылись с места.

"На месте находится большое количество сотрудников полиции. Инцидент произошёл недалеко от церкви, в которой проходили похороны", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ранения пострадавших не представляют угрозы для их жизни. Мотивы преступников пока непонятны, в настоящее время правоохранители ведут их розыск.

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Ранее Лайф писал, что в американском штате Алабама при стрельбе в новогоднюю ночь погиб один человек. При этом ещё девять получили различные ранения. О состоянии пострадавших не сообщается.

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Twitter / Simon Lamrock

Наталья Исакова

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