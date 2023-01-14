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14 января, 17:41

Психолог рассказал, откуда берётся желание перепроверять закрытую дверь

Психолог Грязев: Справиться с желанием перепроверять закрытую дверь помогут наклейки

Привычка перепроверять, закрыта ли дверь, может быть связана с высокой тревогой или диссоциацией — когда человек частично забывает происходящее. Об этом рассказал клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев. Для борьбы с таким постоянным стремлением специалист рекомендовал яркие знаки, которые помогли бы ориентироваться и запоминать действие.

"С этим влечением можно попробовать совладать таким образом: наклеить рядом с замком на входной двери какую-нибудь яркую наклейку, которая напоминала бы о том, что нужно закрыть замок. С помощью такой напоминалки можно фиксировать осознанное закрытие двери", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

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Если же эта привычка связана с тревогой и страхами, такой метод может не сработать. Тогда лучше обратиться к специалисту — психиатру или психологу.

Ранее Лайф писал о том, что ребёнок обязательно будет материться, если такая привычка есть у самих родителей. Об этом рассказала семейный психотерапевт Анита Дмитриева.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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