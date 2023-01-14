Психолог рассказал, откуда берётся желание перепроверять закрытую дверь

Привычка перепроверять, закрыта ли дверь, может быть связана с высокой тревогой или диссоциацией — когда человек частично забывает происходящее. Об этом рассказал клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев. Для борьбы с таким постоянным стремлением специалист рекомендовал яркие знаки, которые помогли бы ориентироваться и запоминать действие.

"С этим влечением можно попробовать совладать таким образом: наклеить рядом с замком на входной двери какую-нибудь яркую наклейку, которая напоминала бы о том, что нужно закрыть замок. С помощью такой напоминалки можно фиксировать осознанное закрытие двери", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Если же эта привычка связана с тревогой и страхами, такой метод может не сработать. Тогда лучше обратиться к специалисту — психиатру или психологу.