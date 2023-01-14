В "Ленкоме" уточнили, где будет похоронена Инна Чурикова

Народную артистку СССР Инну Чурикову решено похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве. Уточнённую информацию представила пресс-служба "Ленкома". При этом ранее директор учреждения Марк Варшавер сообщал, что похороны актрисы состоятся на Троекуровском кладбище.

"Официальное прощание с Инной Михайловной состоится 17 января. Она будет захоронена на Новодевичьем кладбище столицы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Прощание с артисткой пройдёт в "Ленкоме", место отпевания и время церемонии будут объявлены завтра, 15 января.