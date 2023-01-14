В "Ленкоме" уточнили, где будет похоронена Инна Чурикова
Инну Чурикову решено похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве
Народную артистку СССР Инну Чурикову решено похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве. Уточнённую информацию представила пресс-служба "Ленкома". При этом ранее директор учреждения Марк Варшавер сообщал, что похороны актрисы состоятся на Троекуровском кладбище.
"Официальное прощание с Инной Михайловной состоится 17 января. Она будет захоронена на Новодевичьем кладбище столицы", — говорится в сообщении пресс-службы.
Прощание с артисткой пройдёт в "Ленкоме", место отпевания и время церемонии будут объявлены завтра, 15 января.
Напомним, сегодня стало известно, что на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960-м в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим. Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким артистки, назвал её смерть огромной потерей.
VK / "Ленком"