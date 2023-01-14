Путин назвал огромной потерей для всех смерть Инны Чуриковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, заметив, что это огромная потеря для всей страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Кончина Инны Михайловны Чуриковой — великой, всенародно любимой актрисы — огромная потеря для всех нас. Её выдающиеся работы и на сцене "Ленкома", и в кинематографе — образец настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи. Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой — ярком, талантливом, душевно щедром человеке", — отмечается в послании главы государства.