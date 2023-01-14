Путин назвал огромной потерей для всех смерть Инны Чуриковой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, заметив, что это огромная потеря для всей страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Кончина Инны Михайловны Чуриковой — великой, всенародно любимой актрисы — огромная потеря для всех нас. Её выдающиеся работы и на сцене "Ленкома", и в кинематографе — образец настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи. Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой — ярком, талантливом, душевно щедром человеке", — отмечается в послании главы государства.
Напомним, сегодня стало известно, что на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960-м в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "В огне брода нет", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Ширли-мырли" и другим. Прощание с Чуриковой состоится 17 января в театре "Ленком", а похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве.
ТАСС / Михаил Метцель