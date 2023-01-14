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14 января, 12:28
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Названы дата и место прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой

Прощание с Инной Чуриковой состоится 17 января в театре "Ленком"

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января в "Ленкоме". Об этом РИА "Новости" сообщил директор театра Марк Варшавер.

"Прощание, конечно, состоится на сцене в родном театре "Ленком" во вторник", заявил он.

Варшавер отметил, что театр обратится с просьбой, чтобы Чурикова была похоронена на Новодевичьем кладбище.

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Ранее Лайф сообщал, что на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли" и ряду других.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

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