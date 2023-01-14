Названы дата и место прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января в "Ленкоме". Об этом РИА "Новости" сообщил директор театра Марк Варшавер.

"Прощание, конечно, состоится на сцене в родном театре "Ленком" во вторник", — заявил он.

Варшавер отметил, что театр обратится с просьбой, чтобы Чурикова была похоронена на Новодевичьем кладбище.