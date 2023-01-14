Названы дата и место прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой
Прощание с Инной Чуриковой состоится 17 января в театре "Ленком"
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится 17 января в "Ленкоме". Об этом РИА "Новости" сообщил директор театра Марк Варшавер.
"Прощание, конечно, состоится на сцене в родном театре "Ленком" во вторник", — заявил он.
Варшавер отметил, что театр обратится с просьбой, чтобы Чурикова была похоронена на Новодевичьем кладбище.
Ранее Лайф сообщал, что на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли" и ряду других.
ТАСС / Валерий Шарифулин