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Опубликовано 14 января 2023, 12:18

Российские военные уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ поразили более 70 украинских военных на Донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали наступление в направлении населённого города Соль ДНР. Вместе с тем наши военнослужащие уничтожили один танк, пять ББС и четыре автомобиля противника.

Российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области
Российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Ранее стало известно, что ВС РФ ликвидировали гаубицы украинских войск в ДНР и Харьковской области, в том числе 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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