"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 января, 12:18

Российские военные уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы РФ поразили более 70 украинских военных на Донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали наступление в направлении населённого города Соль ДНР. Вместе с тем наши военнослужащие уничтожили один танк, пять ББС и четыре автомобиля противника.

Российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Российские войска разгромили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Ранее стало известно, что ВС РФ ликвидировали гаубицы украинских войск в ДНР и Харьковской области, в том числе 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика".

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров