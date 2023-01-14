Российские военные уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Вооружённые силы РФ поразили более 70 украинских военных на Донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали наступление в направлении населённого города Соль ДНР. Вместе с тем наши военнослужащие уничтожили один танк, пять ББС и четыре автомобиля противника.
Ранее стало известно, что ВС РФ ликвидировали гаубицы украинских войск в ДНР и Харьковской области, в том числе 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ