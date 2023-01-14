Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 50 бойцов на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении бойцы Центрального военного округа и Воздушно-десантные войска РФ нанесли поражение огнём артиллерии двум подразделениям ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Вместе с тем российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу Украины. По словам генерал-лейтенанта, она действовала в направлении села Шипиловка. В результате ВСУ лишились на данном направлении более 50 бойцов, четырёх ББМ и двух пикапов.