ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 января 2023, 12:14
3535

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 50 бойцов на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении бойцы Центрального военного округа и Воздушно-десантные войска РФ нанесли поражение огнём артиллерии двум подразделениям ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Вместе с тем российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу Украины. По словам генерал-лейтенанта, она действовала в направлении села Шипиловка. В результате ВСУ лишились на данном направлении более 50 бойцов, четырёх ББМ и двух пикапов.

Раскрыт манёвр, который позволил ВС РФ занять господствующие высоты в Соледаре
Раскрыт манёвр, который позволил ВС РФ занять господствующие высоты в Соледаре

Накануне ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Краснолиманском направлении. Вместе с тем российские войска уничтожили семь единиц техники.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar