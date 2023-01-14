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14 января, 12:14

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 50 бойцов на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении Центральный военный округ и Воздушно-десантные войска РФ нанесли поражение огнём артиллерии двум подразделениям ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой Народной Республики", — сказал он.

Вместе с тем российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группы Украины. По словам генерал-лейтенанта, она действовала в направлении села Шипиловка. В результате ВСУ лишились на данном направлении более 50 бойцов, четыре ББМ и два пикапа.

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Накануне ВСУ за сутки потеряли более 40 военных на Краснолиманском направлении. Вместе с тем российские войска уничтожили семь единиц техники.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук

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