Российские военные уничтожили американскую систему М777 в Харьковской области
В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили артсистему М777 производства США в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены <…> артиллерийская система М777 производства США в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области", — отметил Конашенков.
Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 возле населённых пунктов Кировск (ДНР) и Успеновка (Запорожская область).
Ранее Лайф сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы РФ сорвали применение украинских беспилотников в ходе взятия Соледара.
ТАСС / U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Alison Dostie