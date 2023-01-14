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14 января, 12:11

Российские военные уничтожили американскую систему М777 в Харьковской области

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили артсистему М777 производства США в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены <…> артиллерийская система М777 производства США в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области", — отметил Конашенков.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ уничтожили станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 возле населённых пунктов Кировск (ДНР) и Успеновка (Запорожская область).

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Ранее Лайф сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы РФ сорвали применение украинских беспилотников в ходе взятия Соледара.

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ТАСС / U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Alison Dostie

Артур Белкин

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