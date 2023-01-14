Опубликовано видео применения боеприпасов нового поколения по объектам ВСУ
Минобороны показало видео применения боеприпасов нового поколения по объектам ВСУ
Минобороны России показало кадры уничтожения огневых точек, бронетехники и вооружения украинских войск ударами российских высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне спецоперации. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.
Видео применения боеприпасов нового поколения по объектам ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
На кадрах видно, как точным попаданием были разгромлены бронетехника и вооружение, а также огневые точки в долговременном укреплённом пункте ВСУ, находящиеся на большом расстоянии. Отмечается, что цели были поражены с "ювелирной точностью".
А ранее в Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Соледара. В ведомстве также отметили, что российские бойцы заняли город ещё вечером 12 января.
Telegram / Минобороны РФ